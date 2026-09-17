FUERTES VIENTOS DERRIBAN ÁRBOLES Y POSTES 

Fuertes vientos registrados durante la tarde de este jueves provocaron la caída de árboles y postes en diferentes puntos de la ciudad, lo que generó condiciones de riesgo para habitantes y automovilistas.

Uno de los sectores afectados fue la calle 55 de la colonia Unidad, Esfuerzo y Trabajo II, donde las ráfagas derribaron árboles y postes sobre la vía.

La presencia de estos obstáculos representó un peligro para quienes circulaban por la zona, por lo que se pidió a conductores y peatones extremar precauciones mientras se realizan las labores necesarias para retirar los objetos caídos.