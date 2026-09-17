AVALAN LEY PARA PREVENIR Y ATENDER LA ENDOMETRIOSIS

Con 32 votos a favor, cero en contra y ninguna abstención, el Congreso del Estado de Campeche aprobó reformas a las leyes estatales de Salud y Educación, para fortalecer la prevención, detección y atención de la endometriosis y otros padecimientos ginecológicos incapacitantes, además de impulsar una salud menstrual digna.

Entre los principales cambios está la implementación del “Semáforo de Alerta Menstrual”, para identificar señales relacionadas con dolor intenso y otros síntomas, principalmente entre niñas y adolescentes, y facilitar su orientación y atención oportuna.

También se contemplan acciones de información y sensibilización en las escuelas, con el fin de evitar la discriminación por padecimientos relacionados con la menstruación.

Además, cuando sea necesario, podrán aplicarse medidas de acompañamiento académico, para evitar que las estudiantes tengan que elegir entre atender su salud y continuar con sus estudios.

La legislación busca romper con la normalización del dolor menstrual intenso o incapacitante y facilitar que quienes presenten señales de alerta puedan acceder a valoración y, en su caso, atención médica especializada.

La iniciativa la presentó la diputada del PRI, Delma del Carmen Rabelo Cuevas, con la adhesión de la legisladora del PT, Ana María López Hernández.