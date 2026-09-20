EMPRESARIOS AL LÍMITE POR EL ALTO COSTO DE LA NÓMINA

El sector empresarial de Campeche enfrenta una creciente presión por el costo de la nómina, pues mantener a un trabajador puede representar para las empresas un gasto de hasta 15 mil pesos mensuales, al considerar el salario, las cargas sociales y las prestaciones, señaló Marta Reyes Aldama, presidenta del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Campeche.

La dirigente empresarial explicó que incluso cuando se trata de empleados que perciben el salario mínimo, las obligaciones patronales elevan de manera considerable el costo real para las empresas. Ante este panorama, planteó impulsar la construcción de vivienda de bajo costo como una alternativa para activar la economía y generar nuevas oportunidades laborales.

Reyes Aldama destacó que el desarrollo de vivienda no solo genera empleos directos, sino que también beneficia a proveedores de materiales, transporte, servicios y otros sectores vinculados con la construcción. Por ello, llamó a los gobiernos municipal, estatal y federal a coordinarse y facilitar los trámites para quienes buscan invertir en Campeche.

La presidenta del CCE señaló que la recuperación económica requiere acciones conjuntas entre la iniciativa privada y los tres niveles de gobierno, con medidas que reduzcan obstáculos, atraigan inversiones y permitan recuperar la generación de empleos en la entidad.