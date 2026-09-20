domingo, septiembre 20, 2026
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INSEGURIDAD NO DA TREGUA EN CIUDAD DEL CARMEN; BALEAN AUTOMÓVIL EN LA OBRERA

Un automóvil Dodge Avenger gris fue b4le4d0 durante la madrugada de este domingo en la colonia Obrera, en un nuevo hecho que generó movilización policiaca.

Las detonaciones fueron reportadas sobre la calle 55, entre 74 y 76. Al llegar, elementos de la Policía Estatal encontraron el vehículo con daños, sin que se reportaran personas l3s10n4d4s.

La SPSC confirmó el hecho mediante un comunicado y señaló que momentos antes se registró una r1ñ4 en el mismo sector. La Fiscalía General del Estado quedó a cargo de las investigaciones y hasta ahora no se reportan detenidos.

Fuente: VISIÓN POLÍTICA NOTICIAS

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