LLUVIAS PROVOCAN ACUMULACIÓN DE AGUA EN DIVERSOS PUNTOS

Las intensas lluvias registradas durante este jueves provocaron acumulación de agua en distintos puntos de la ciudad de Campeche, por lo que se emitió un llamado a conductores y peatones para tomar precauciones.

Entre las zonas reportadas con altos niveles de agua se encuentran la avenida Héroe de Nacozari, Lerma, la Glorieta al Infinito, avenida López Portillo, avenida Concordia y Villacabra.

Ante estas condiciones, se exhortó a la ciudadanía a evitar transitar por calles inundadas, reducir la velocidad al conducir y mantener una distancia segura entre vehículos para prevenir accidentes. También se pidió a peatones no intentar cruzar zonas donde exista corriente de agua, debido al riesgo que representa la fuerza del escurrimiento.