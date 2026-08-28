¡CRISIS EN PANADERÍAS! CAEN VENTAS EN UN 80 POR CIENTO Y CONTINÚA EL ALZA EN INSUMOS, REPORTAN

Ciudad del Carmen.- Además de los incrementos de precios en insumos que se registran desde este mes de agosto, las ventas en las panaderías se desplomaron en un 80 por ciento, ante lo cual optaron por elaborar menos producto para aminorar pérdidas.

Ana Tejero, encargada de una panadería, expresó: “Yo casi tengo 20 y tantos años aquí en la panadería y nunca nos había pasado algo tan fuerte como lo que padecemos ahorita, y la verdad no sé en qué tiempo, pero ojalá mejore la situación”.

Hubo aumento en harinas, grasas, azúcar, huevo, ha subido pues bastantito en estos meses que está muy difícil la situación, lamentó, y expresó que aunque falta el regreso de los niños a la escuela, “no sabemos a dónde vamos a llegar, porque las ventas han bajado como nunca”.

Los incrementos van de 20, 50 y hasta 100 y 200 pesos en grasas, huevo, cajas de huevo, mientras los bultos de azúcar que estaban en 400 subieron a 600 pesos, y las harinas subieron entre 20 y 25 por ciento el bulto, esos son los precios y nosotros no podemos estarle subiendo a cada rato.

Ante estas dificultades, Ana Tejero expuso que elaboran menos producto, “porque si haces una cantidad que antes hacías y si no se acaba, pierdes, y hay que pagarle al proveedor que te trae tu material, y como ejemplos de la crisis reveló que clientes que antes llevaba 5 ó 10 piezas de pan dulce, ahora sólo agarra 1, y quienes pedían 4, 5 ó 10 bolillos, ahora sólo piden 2 ó 3, y también bajó el consumo de quienes venden tortas, quienes lamentan que no hay venta, ni dinero.