DISCUTEN DIPUTADOS DE MORENA, PRI Y MOCI POR REFORMA A LA LEY DE DESARROLLO SOCIAL

NO ES LA ESTRATEGIA ADECUADA, RECALCAN OPOSITORES

Gran debate se dio durante la aprobación de la reforma a la Ley de Desarrollo Social, para que los alimentos en buen estado que no se consumen en hoteles y restaurantes puedan donarse fomentando una distribución a quienes lo necesiten, la cual propuso el diputado morenista Jorge Pérez Falconi.

Y es que los diputados por PRI Y MOCI, Jorge Salim Abraham Quijano y Mónica Fernández Montúfar señalaron una serie de errores en la iniciativa, que debió ser modificada, pues consideraron que los alimentos que desperdician o sobran a restaurantes, hoteles o supermercados, no acaban con el problema de desnutrición ni favorecen una alimentación saludable.

Es necesaria una armonía jurídica para evitar ineficiencia operativa, pues el dictamen asigna facultades exclusivas a la Secretaría del Bienestar para coordinar y supervisar la donación de alimentos, así como programas alimentarios, lo que ignora marco vigente de la Ley de Asistencia Social estatal, que reconoce al DIF como ente rector en materia de asistencia alimentaria. “Se pone en riesgo la operatividad eficaz de los programas”, advirtió Abraham Quijano.

Pérez Falconi los acusó de no querer erradicar la desnutrición, mientras que los diputados en mención expusieron que no es la estrategia adecuada, pues muchos de esos alimentos son procesados y por eso en los bancos de alimentos, el cual ya no existe en Campeche, no son aceptados, pues en lugar de favorecer aportan a los niveles de obesidad y podrían enfermar a los beneficiarios.

No obstante, mientras Fernández Montufar intentaba explicar que la iniciativa no era de mala intención, pero debería de darse una modificación, fue interrumpida por la diputada Balbina Alejandra Hidalgo Zavala, a quien le respondió que era una persona muy grosera y que ya deberían sancionarla, ante lo cual la invitó a que si tenía algo que aportar al tema alzara la mano para participar en tribuna.