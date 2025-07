URGE REABRIR ZONAS RESTRINGIDAS A LA PESCA POR PEMEX PORQUE RIBEREÑOS NO GANAN NI PARA PAGAR LA GASOLINA, SEÑALAN

Baudelio Silverio Cruz Coronel, líder pescador ribereño del Municipio de Carmen, lanzó un llamado urgente a las autoridades de los tres niveles de Gobierno para que se liberen las zonas restringidas por Pemex donde anteriormente realizaban actividades de pesca, que hoy está en situación crítica porque no ganan ni para pagar la gasolina.

El representante del sector explicó que muchas de estas áreas ya no son utilizadas para operaciones petroleras, por lo que resulta injustificado que se mantenga el acceso prohibido. “No entendemos por qué no se nos permite pescar ahí. Ya no hay plataformas activas ni se perfora. Sólo queremos trabajar”, reclamó.

Cruz Coronel denunció que la situación actual es crítica: las capturas son mínimas, los ingresos no alcanzan ni para cubrir los gastos básicos, y cada vez más pescadores abandonan el oficio. “Salimos y regresamos con un robalo; ni para la gasolina alcanza”, expresó.

Además de solicitar el acceso a las zonas restringidas, el líder pidió con urgencia el desazolve de ríos, lagunas y esteros, tanto en la cabecera municipal como en comunidades cercanas, como medida indispensable para reactivar la pesca y preservar los ecosistemas.

“La pesca no solo es sustento, también puede ser una vía para reactivar la economía de Carmen, que está por los suelos. Solo pedimos una oportunidad para pescar con orden y vigilancia”, concluyó.