QUE SE INVESTIGUE LO QUE TENGA QUE INVESTIGAR, PORQUE SÓLO QUIEREN QUE NO HABLE DEL INFORME Y DE LAS COMPARECENCIAS: ARMENTÍA

En respuesta a las publicaciones que señalan su compra de propiedades, el diputado Pedro Armentía López retó: “Que se investigue lo que se tenga que investigar, esto tiene nombre y apellido, son notas pagadas a nivel nacional que no cuestan ni un peso, y lo que buscan es que no hable del Informe ni de las comparecencias”.

Son, continuó, gente que está en la Ciudad de México queriendo, haciendo ver que fue el Gobierno del Estado para que me “enganche” y lo ataque, y éste y su área de Comunicación Social cayendo en este juego, provocándome y sacándome y duplicando notas para que les conteste.

Cabe señalar que dichas publicaciones cuestionan que el legislador mocista haya obtenido de manera lícita los recursos para comprar esas propiedades, pues, afirman, no le alcanzaría el salario como vendedor de shampoo y cosméticos y luego como funcionario del Gobierno del Estado.

Armentía López afirmó que no caerá en el juego de ninguno de esos personajes, pues soy muy prudente por respeto, pues no soy ese tipo de políticos que tiran la piedra y esconden la mano. “Lo que quieran, de frente, aquí estoy”, desafió.

Y continuó: “No son nada creativos, pues todo está en mis declaraciones patrimonial y fiscal, de intereses, desde hace muchísimos años”.

Armentía López afirmó que la finalidad es que no se hable del próximo Informe de gobierno y de las comparecencias. “Esos @t@ques tienen nombre y apellido, pero no me voy a ‘enganchar’, pues son estrategias de Comunicación para que uno frene la batalla que está dando y no hablemos del Informe. Quien pagó estas notas no es el Gobierno del Estado”, afirmó.

Aclaró que nunca se ha avergonzado de su actividad laboral, de vender shampoo y cosméticos, tengo 18 años fomentando su patrimonio junto con su familia. No me avergüenza decir que trabajé en una empresa privada.

Y reviró: “Aquí la pregunta es, aquellos que nunca han trabajado, que juegan a la política, que son flojos y mantenidos y que nunca han presentado una declaración patrimonial ni fiscal. A diferencia de muchos, creo que no somos iguales”.

Aceptó que en los 18 años que ha trabajado ha adquirido 4 propiedades que están debidamente registradas, han sido pagadas con transferencias electrónicas, con el fruto de mi familia, de mi esposa, a diferencia de otros”.

Y sin dar nombre, dijo que en lugar de preguntarle cómo adquirió cuatro propiedades en 18 años, “hay un personaje, aquí local, que manda atacarme que adquirió cuatro propiedades en 2 años en este Gobierno, en el fraccionamiento Aves del Paraíso”.

Otro caso –agregó–, hay un funcionario del sexenio anterior, pero ligado a este, que adquirió en el mismo tiempo 16 propiedades en efectivo en lo que va del presente Gobierno. “Si quieren hablar de propiedades, primero averigüen lo que hay en casa”, aseveró.