AY CRISIS EN TODO CAMPECHE, POR LO TANTO, NO HAY MUCHO QUE ANUNCIAR EN EL IV INFORME DE GOBIERNO, LAMENTAN

La diputada Tania González Pérez afirmó que en Campeche “no hay nada qué festejar, pues todas las actividades presentan deterioro, decremento y somos líderes en caída de productividad en todas las actividades primarias y secundarias en el país, lo cual es muy grave porque indica que hay crisis no sólo en Carmen, sino en todo el Estado, por lo tanto, no hay mucho que anunciar en el cuarto Informe (de Gobierno)”.

Estimó que esta tendencia a la baja dada a conocer por el Inegi se verá en el próximo trimestre, donde probablemente lo único que no va a presentar decremento sea la actividad terciaria -prestación de servicios-, pero lo demás va a seguir bajando y nos muestra una tendencia constante a la baja, por lo cual podemos decir que no sólo tenemos crisis en Carmen, sino en todo el Estado.

Sobre la posibilidad de que esos datos sean dados a conocer por la gobernadora en su próximo informe de Gobierno respondió: “Informar esto es lo correcto, porque son los datos duros y es lo que nos muestra la estadística en nuestro país”.

Nosotros, continuó González Pérez, no inventamos nada, es realmente lo que se publica a nivel nacional, el ranqueo de los estados, cómo se encuentra Campeche, por eso vuelvo a repetir, no hay absolutamente nada que celebrar, pues vamos a gastar muchísimo en este cuarto Informe de Gobierno, pero realmente no tenemos mucho que anunciar”.

-Vemos que desde que inició este gobierno, independientemente de las siglas que sean, la actividad económica ha ido siempre a la baja, ¿habla de un mal gobierno esta situación?, se le preguntó.

-Yo pienso que habla de una falta de diligencia de cada una de las secretarías, respondió.

Antes, expuso que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dio a conocer su indicador trimestral de la Actividad Económica Estatal, donde Campeche aparece como la entidad con mayor descenso, con más del 16.8 por ciento.

“Justo ahora apareció publicado el nuevo reporte del Inegi y nos muestra una variación porcentual del primer trimestre del 2024 al primer trimestre del 2025 que sería el año, un decremento anual del 16%, y específicamente respecto al último trimestre del 2024 al primer trimestre del 2025, un cambio de 6.8%, lo cual es una variación porcentual muy grande para tan poco tiempo”.

Eso confirma –dijo-, lo que hemos estado declarando en la tribuna y en comisiones desde octubre, cuando inició a la 55 legislatura, de que todas las actividades de Campeche estaban presentando deterioro.

No tenemos nada que celebrar, creo esa es la manera en que debe decirse, estamos gastando en cosas no prioritarias, que no impactan en la vida de la gente en cuestión de ingreso, cuando necesita una actividad productiva sólida que le genere ingreso, para gastar en sus tres prioridades: alimentación, educación y transporte, recalcó González Pérez.