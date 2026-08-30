PIDEN A DIPUTADOS FRENAR INJERENCIA DEL EJECUTIVO Y JUDICIAL EN CONFLICTO POR TIERRAS DE MENONITAS

“Los diputados tienen una función de servir de contrapeso a todos los diferentes poderes”: Eraclio Rodríguez

Eraclio Rodríguez Gómez, integrante del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano, pidió a los diputados del Congreso del Estado intervenir en el conflicto por las tierras de los menonitas, al señalar que los poderes Ejecutivo y Judicial están involucrados en acciones que, desde su perspectiva, violan la ley y buscan invadir los terrenos de sus compañeros.

Tras la cuarta suspensión de la audiencia por la falta de un intérprete certificado, Rodríguez Gómez sostuvo que el Congreso debe cumplir su función como contrapeso de los demás poderes y actuar para que la ley se cumpla a cabalidad.

Señaló que los diputados pueden intervenir ante el Ejecutivo y Judicial para revisar las actuaciones dentro del caso y cuestionó que desde el sistema judicial se asuma una posición de autoridad absoluta. “Que les hagan saber a los del sistema judicial que Campeche es solamente un estado más de la República. Que no son absolutos ni son autónomos”, afirmó.