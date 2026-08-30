13 HORAS DE BLOQUEO: HABITANTES DE DIVISIÓN DEL NORTE EXIGEN AL ALCALDE Y A LA CFE DAR LA CARA

Mientras habitantes de División del Norte llevan 13 horas bloqueando la carretera federal Escárcega-Villahermosa por la falta de energía eléctrica, el alcalde de Escárcega, Juan Carlos Rath, no se ha presentado a atenderlos, aunque sí acudió a Campeche para participar en la asamblea de Morena en respaldo a Pablo G. Lazarus. Los pobladores reclamaron la ausencia de la autoridad municipal y exigieron su presencia para atender la problemática.

“Queremos solución para hoy”, señalaron los habitantes, quienes afirmaron que los alimentos ya comienzan a echarse a perder, además de que hay personas enfermas y medicamentos que requieren energía eléctrica. Aseguraron que han realizado llamados para solicitar apoyo, pero hasta el momento no han recibido una respuesta de la CFE ni de las autoridades.

Los pobladores advirtieron que el bloqueo continuará hasta que alguna autoridad se presente y exista una solución al problema del suministro eléctrico. El tránsito permanece afectado en la carretera federal, con largas filas de vehículos y paso intermitente, mientras transportistas y ciudadanos esperan que las autoridades atiendan la demanda de la comunidad.

Fuente: Tves Escárcega