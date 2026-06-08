SIN OBRA PÚBLICA Y CON INVERSIONISTA A MODO VAMOS HACIA EL COLAPSO ECONÓMICO EN CARMEN Y CAMPECHE: CARLOS ARJONA

Al resaltar que Carmen y Campeche necesitan mucha obra pública para encaminarse hacia la recuperación económica, el director general de Canaco-Servytur Carmen, Carlos Alberto Arjona Gutiérrez, convocó a actuar con rapidez juntos, primero entre ciudadanos e inversionistas y luego con las autoridades para fomentar la inversión, “porque si seguimos de manera selectiva eligiendo quién sí y quién no, condenaremos al fracaso el desarrollo de nuestro Municipio y eventualmente del Estado”.

Y aseveró: “Mientras no exista una inversión importante de recursos, será difícil revertir la pérdida de empleos, atraer nuevas inversiones y reactivar el consumo”.

El dirigente empresarial sostuvo que los programas sociales, aunque cumplen una función importante, no generan el mismo impacto económico que la obra pública, la cual históricamente ha sido el motor de los periodos de crecimiento registrados en Campeche.

Los momentos de recuperación que ha tenido el Estado han coincidido con etapas donde hubo inversión en infraestructura y proyectos públicos, pues cuando hay obra pública circula dinero, se generan empleos y se fortalecen sectores como el comercio, los servicios y el turismo, afirmó.

Arjona Gutiérrez consideró preocupante que Carmen continúe enfrentando una disminución en la llegada de nuevas inversiones, mientras algunas empresas han reducido operaciones o cerrado ante la falta de condiciones favorables para el desarrollo económico.

Advirtió que la incertidumbre económica provoca que los inversionistas busquen otros destinos con mayores garantías de rentabilidad, situación que limita la generación de empleos y la recuperación del mercado local.

El representante de Canaco también alertó que, si no se implementan estrategias efectivas para impulsar la economía y atraer capitales, el municipio podría enfrentar un escenario más complicado en los próximos meses.