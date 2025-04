AUTORIDADES NO AGILIZAN PERITAJE DE DAÑOS A SUS VEHÍCULOS Y CASA CAUSADOS POR CAMIONETA

HOPELCHÉN.- Carpintero pide apoyo de las autoridades para agilizar proceso de peritaje de daños ocasionados a sus vehículos y vivienda, por el conductor de una camioneta este fin de semana, e incluso la aseguradora del responsable tampoco ha enviado a algún evaluador.

Pedro Thelmo Villoria Domínguez dio a conocer que el pasado viernes a la medianoche, el conductor de la referida unidad motriz se estampó contra sus vehículos a las afueras de su domicilio, ubicado en la colonia Tamarindo.

Las afectaciones resultaron en sus tres camionetas y el tinglado, el cual por fortuna no cayó pero quedó sobre sus vehículos luego de que el fuerte impacto desbaratara la barda que lo sostenía.

Don Pedro mencionó que denunció este hecho, sin embargo, las autoridades no han ido a su domicilio para realizar el peritaje de los daños en su domicilio y vehículos, lo que le impide continuar con sus labores, pues el único portón de acceso y salida de su taller permanece obstruido y no puede mover nada mientras no haya evaluación de los daños.