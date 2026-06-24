CHARLOTADA GUINDA

Solo falta que acuda a registrarse la “Chacha Walas”, “la compadra Juana la Loca” o el huero de las tostadas. Ya ni a vacilada llega este asunto, es solamente un mal chiste…”

–“¡Ya salió el peine! exclamó jubiloso don Memín como si hubiera descubierto la fórmula mágica del agua en polvo. Ya se confirmó que jamás hubo unidad en torno a la supuesta candidatura de Pablito y que la Tía sigue jugando sucio aún en contra de los suyos, pues mandó a su sobrino El Tarado sin Cerebro y a otro descerebrado como el “diputado Chapito” a registrarse como aspirantes a coordinadores estatales de la cuarta deformación”.

–“Párele tantito a su carro, le ordenó su comadre doña Chela, que yo también estoy preparando mis papeles para registrarme en línea, pues si hasta el delicadito pomuchense cree que puede ser candidato, entonces ¿quién me impide contender por el mismo cargo? Nomás no vaya usted a andar diciendo que también a mí me mandó la Tía” expresó indignada.

–“Con todo el respeto para los que aún creen en ese partido, tengo que decirles que en este asunto solo hay dos sopas, intervino con su seguridad de siempre el poeta Casimiro: o ni los propios militantes le hacen caso a su “máxima lideresa” como se ostenta la tía, porque no respetaron eso de que ya tenían candidato de unidad, o la señora ya no manda ni a la criada de la Alba Mansión de la calle 45, o, la otra opción es que ella misma los mandó y entonces está actuando con total perversidad, porque no me digan ustedes que el Chapito va atrever a ir a registrarse a la capital del país por sus propios medios. Por lo menos alguien le pagó el boleto de avión, porque de su bolsillo no salió” aseguró.

–“Coincido plenamente con ustedes, concedió el viejo Julián. Este asunto se ha convertido en una verdadera charlotada. Hasta el diputado verde conocido como el “Marqués de Laisequiilla” se atrevió a registrarse cuando ni siquiera cumple con el requisito de la residencia, ya que él es un chilango más que está viviendo del presupuesto público. Solo falta que acuda a registrarse la “Chacha Wallas”, “la compadra Juana la Loca” o el huero de las tostadas. Ya ni a vacilada llega este asunto, es solamente un mal chiste” apuntó.

–“Viendo la lista de aspirantes en las otras 16 entidades donde también elegirán gobernador, constato que es el nuestro el que ha presentado la lista más famélica de todas. Y una total falta de seriedad, lo que confirma una vez más, que la gobernanta no tiene el control de nada. Lo peor de todo es que podrá haber 15 ó 20 aspirantes, pero ninguno con capacidad suficiente para sacar adelante a nuestra querida entidad. Si los juntas a todos, los machacas y los mueles, no sale nada bueno de ese menjurje” lamentó doña Chela.

–“Decía un viejo y respetado periodista que poco vivirá quien no vea el desenlace de esta chistosa historia, y vaya que el dicho se ajusta a la situación que estamos viviendo en donde el partido guinda está haciendo el peor ridículo de su vida, y demostrando que ni tiene dirigente con autoridad ni una gobernanta que sea respetada. Todo se salió de control y el caos que prevalecen el Gobierno ya se trasladó también al partido en el poder” observó don Memín.