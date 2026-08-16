domingo, agosto 16, 2026
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JUAN PEDRO ALCUDIA USA CASA DE JUSTICIA PARA FESTEJO FAMILIAR

El presidente del Poder Judicial de Campeche, Juan Pedro Alcudia Vázquez, fue señalado por utilizar una sala de Casa de Justicia para celebrar el cumpleaños de su madre, pese a que se trata de un inmueble propiedad del Tribunal Superior de Justicia del Estado.

El hecho genera cuestionamientos porque se habría utilizado un espacio público para una celebración particular. Además, se pide aclarar si el Poder Judicial destinó recursos del erario para el festejo y cuánto habría costado.

También queda por conocer bajo qué argumento se permitió utilizar una instalación del Tribunal para una celebración familiar.

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