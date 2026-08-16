LAYDA SANSORES OCULTA CIFRAS DE HOMICIDIOS, ACUSA RUBÉN MOREIRA

Del 2021 al 2025 hubo 389 homicidios, pero el Inegi tiene registrados 446.

La administración de Layda Sansores enfrenta cuestionamientos por la diferencia entre las cifras oficiales de homicidios reportadas por el Sistema Nacional de Seguridad Pública y los registros del Inegi, además del incremento en la percepción de inseguridad entre los campechanos.

El diputado federal priísta Rubén Moreira señaló que Layda Sansores, el procurador y la secretaria de Seguridad, Marcela Muñoz, esconden la dimensión real de los homicidios ocurridos durante el actual gobierno. Afirmó que entre 2021 y 2025 el Sistema Nacional de Seguridad Pública reportó 389 casos, mientras que el Inegi registra 446, una diferencia de 57 homicidios.

Moreira sostuvo que el 69 por ciento de los ciudadanos en Campeche se siente inseguro, con base en mediciones del Inegi. Como referencia, señaló que en junio de 2019 el 46 por ciento de los habitantes de la capital manifestó sentirse inseguro, mientras que la cifra llegó a 65.9 por ciento en la medición más reciente que citó.

El legislador también cuestionó las cifras de incidencia delictiva y afirmó que algunos delitos muestran incrementos importantes. Mencionó que la extorsión aumentó 146 por ciento entre octubre de 2015 y septiembre de 2021, al pasar de 122 a 301 casos; el fraude registró una variación de 5 mil 500 por ciento; otros delitos contra la libertad de las personas crecieron 1,652 por ciento y el robo 2,976 por ciento.

Moreira afirmó que estos datos provienen de organismos oficiales y sostuvo que la reducción de homicidios que reportan las autoridades no refleja la totalidad de los casos, debido a cambios en su clasificación.

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