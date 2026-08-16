HALLAN CUERPO SIN VIDA DE UNA MUJER EN LA COLONIA SAN ISIDRO
El cuerpo sin vida de una mujer fue localizado esta mañana en la colonia San Isidro, lo que generó alarma entre vecinos de la zona.
El hallazgo ocurrió en la calle 1 por 8, donde habitantes del sector alertaron a las autoridades. Elementos de la Policía Municipal y de la Policía Estatal Preventiva acudieron al sitio, confirmaron el hecho y acordonaron el área.
Posteriormente, se esperaba la llegada de personal de la Fiscalía General del Estado para realizar las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.
Hasta el momento se desconoce la identidad de la mujer y las causas de su fallecimiento.