DEPORTISTAS RECIBEN BECAS DE APENAS 26 PESOS AL DÍA

El diputado de Movimiento Ciudadano, Ignacio José Muñoz Hernández, cuestionó al director del Instituto del Deporte del Estado de Campeche (INDECAM), Francisco Menéndez Botanez, por el monto de las becas destinadas a jóvenes deportistas, al señalar que algunos recibirían apenas 26 pesos al día. Expuso que fueron reportadas 88 becas por un monto aproximado de 836 mil pesos y afirmó que, al dividir esa cantidad, cada deportista recibiría alrededor de 9 mil 500 pesos al año.

Durante su intervención, Muñoz Hernández mostró monedas para ejemplificar los 26 pesos diarios y cuestionó si esa cantidad representa un verdadero apoyo para jóvenes que participan en competencias y representan a Campeche. También preguntó cómo se distribuyen los 79 millones de pesos que, según señaló, el INDECAM tiene destinados a apoyos sociales y quién determina qué deportistas reciben estos recursos. Por su parte, Menéndez Botanez respondió que para becas, estímulos y participación en delegaciones estatales se cuenta con un millón 300 mil pesos.

El legislador insistió en que los apoyos resultan insuficientes frente al esfuerzo de los deportistas y recordó que Campeche obtuvo 104 medallas en la Olimpiada Paralímpica. Ante el director del INDECAM, preguntó si considera correcto que jóvenes que representan al estado reciban una beca equivalente a 26 pesos diarios y sostuvo que ese monto no alcanza siquiera para cubrir los gastos de traslado a sus centros de entrenamiento.