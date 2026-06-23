ESTOY EN CONTRA DEL NEPOTISMO, REITERA SHEINBAUM

-“MORENA LO APLICARÁ PARA LAS CANDIDATURAS DEL 2027”

Durante su conferencia matutina de hoy, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseveró de nueva cuenta que está en contra del nepotismo en los cargos de elección popular.

La mandataria federal reiteró que no está de acuerdo en que se hereden los puestos a familiares, con excepción de las personas que trabajaban desde antes en el Gobierno.

Y resaltó que aunque en la Constitución esta ley quedó a partir del 2030, Morena lo aplicará para las candidaturas desde el 2027.