MARINA Y EJÉRCITO DESALOJAN A PESCADORES E INDIGENTES DEL MALECÓN

Un fuerte operativo interinstitucional fue desplegado durante la madrugada de este martes sobre la avenida Pedro Sáinz de Baranda como parte de las acciones de recuperación y conservación de la franja costera de la ciudad. Las labores fueron encabezadas por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y contaron con la participación de autoridades de los tres niveles de gobierno, incluidos elementos de la Secretaría de Marina y del Ejército Mexicano.

Durante el operativo se realizaron recorridos de inspección y verificación en diversos puntos del malecón considerados dentro de la Zona Federal Marítimo Terrestre, acciones que forman parte del proyecto denominado “Recuperación de Playa”.

En el lugar fueron retirados diversos desechos, cacharros y objetos acumulados a la orilla del mar. Asimismo, pescadores y personas en condición vulnerable que habían establecido refugios provisionales en la zona costera fueron desalojados del área intervenida.

Las autoridades señalaron que estas acciones buscan recuperar espacios federales y contribuir a la conservación ambiental del litoral campechano, aunque el operativo nuevamente llamó la atención por realizarse durante horas de la madrugada.