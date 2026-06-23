PABLO DIVIDE A MORENA AL NO RESPETAR LINEAMIENTOS, DESACATA RESOLUCIONES LEGALES Y DEJA CARGA FINANCIERA QUE PAGARÁ LA CIUDADANÍA, AFIRMAN

“SI HA PROTEGIDO A NARCOTRAFICANTES, QUÉ PODEMOS ESPERAR DE LA 4T”

El regidor de Movimiento Ciudadano, Mario Hernández May, llamó déspota al alcalde Pablo Gutiérrez Lazarus por no cumplir acuerdos políticos, desacatar resoluciones legales y dejar una carga financiera que terminará pagando la ciudadanía.

Sobre el divisionismo que el edil ha causado en Morena, de ahí el surgimiento de aspirantes a ser el próximo Coordinador de la Defensa de la 4T, el cabildante recordó que de acuerdo con los lineamientos impulsados por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quienes aspiran a un cargo de elección popular tienen que solicitar licencia, pero el edil ha actuado de manera contraria.

“A este personaje, le han valido sombrilla las leyes, y prueba de ello es el caso de una persona que ganó un laudo laboral y hasta la fecha no ha sido indemnizada”, expresó.

Hernández May aseguró que existen más casos de trabajadores que han obtenido resoluciones favorables y podrían generar nuevas obligaciones económicas para el Ayuntamiento, debido al incumplimiento de sentencias y desacatos judiciales.

“Nos está dejando una deuda que no es para la Administración, sino para todos los ciudadanos, porque al final esos recursos salen del dinero público”, alertó.

El regidor también criticó el manejo de diversas obras realizadas en el Municipio, pues el Gobierno de Pablo Gutiérrez se atribuye proyectos financiados con recursos federales.

Asimismo, Hernández May sostuvo que la situación de inseguridad que enfrenta Carmen debe ser tomada en cuenta por los ciudadanos de Campeche al evaluar a futuros candidatos, y cuestionó: “Si ha protegido a narcotraficantes, qué podemos esperar de la 4T”. Que los ciudadanos se fijen bien a quién van a meter a su casa, porque lo que pasa en Carmen podría pasarle a ellos, y pareciera que el requisito para algunos candidatos de la cuarta transformación es que no les importe el marco legal, finalizó.