martes, mayo 12, 2026
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CIRCULA EN REDES: NOS ESTÁN MATANDO Y NO HAY LA PROTECCIÓN QUE ANUNCIA SHEINBAUM, DENUNCIAN FAMILIAS EN CHILAPA DE ÁLVAREZ

Por medio de un video que circula desde ayer en redes sociales, padres de familia y menores de edad denunciaron ataques y violencia de Los Ardillos, y cuestionaron dónde está la protección que la presidenta Claudia Sheinbaum asegura que hay.

Y un adulto clamó: “Nos están matando y desapareciendo y el Gobierno sigue sin hacer nada, por eso responsabilizamos a Claudia Sheinbaum si algo nos sucede. Queremos paz y un retorno seguro a nuestras casas, queremos justicia”.

Vía: Manuel López San Martín.

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