14 CASOS MÁS DE DENGUE EN CAMPECHE: SUPERA POR 1 EL REGISTRO DEL AÑO PASADO

San Francisco de Campeche.- De acuerdo con datos de vigilancia epidemiológica, el Estado de Campeche registró 14 casos confirmados de dengue durante la semana epidemiológica número 6 de este año, cifra que representa un ligero incremento en comparación con los 13 casos reportados en el mismo periodo de 2025.

Del total de casos confirmados este año, 6 corresponden a dengue no grave (DNG) y 8 con signos de alarma (DCSA). Hasta el momento no se han reportado casos graves ni defunciones asociadas a la enfermedad, por lo cual la tasa de letalidad se mantiene en cero.

Los Municipios con presencia de casos son Carmen, Champotón y Campeche. La Isla concentra la mayor incidencia con 6 no grave y 5 con signos de alarma, para un total de 11 contagios confirmados.

En el Municipio de Campeche fueron reportados 2 casos de dengue con signos de alarma, y en Champotón uno del mismo tipo.

Las estadísticas muestran que durante 2025 se contabilizaron 46 casos confirmados en la entidad, de los cuales 21 fueron dengue no grave, 23 con signos de alarma y dos graves. En ese periodo tampoco se registraron defunciones.