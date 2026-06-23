MUJER ES HALLADA SIN VIDA EN CAMINO DE NUEVO LEÓN; PERSISTEN DUDAS SOBRE LA CAUSA DE MUERTE

Champotón.- El cuerpo sin vida de una mujer fue localizado la mañana de este martes 23 de junio a un costado de un camino de terracería en la comunidad de Nuevo León, a unos cuatro kilómetros de la cabecera municipal de Champotón, lo que generó una intensa movilización de corporaciones de seguridad y autoridades ministeriales.

En un primer momento, versiones extraoficiales señalaron que la víctima presuntamente presentaba huellas de ahorcamiento; sin embargo, esa información fue posteriormente descartada sin que hasta ahora se haya precisado públicamente cuál fue la causa del fallecimiento.

De acuerdo con los reportes, la mujer vestía una playera gris y pantalón negro. Al arribar al lugar, las autoridades confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

La zona fue acordonada por elementos de la Policía Municipal y de la Guardia Nacional para permitir las diligencias periciales y el levantamiento del cuerpo por parte de personal ministerial.

Aunque las autoridades emitieron un boletín informativo sobre el hallazgo, no aclararon las circunstancias en las que ocurrió la muerte ni si la víctima presentaba lesiones visibles, por lo que el caso permanece bajo investigación.

La Fiscalía General del Estado continúa con las indagatorias para determinar la causa del deceso y esclarecer los hechos.