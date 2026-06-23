SEÑALAMIENTOS SOBRE NEXOS CON EL CRIMEN Y CORRUPCIÓN CONTRA PABLO LO INHABILITARÍAN: CIRO

-“Sería estrategia de Layda para imponer a su sobrino “Seso Loco” a través del PT y eludir así el tema del nepotismo en Morena: Jorge González

De acuerdo con la nueva legislación y con lo que tanto ha dicho Morena, las sospechas de corrupción y nexos con el crimen organizado inhabilitaría de inmediato a Pablo Gutiérrez Lazarus, afirmó Ciro Gómez Leyva en entrevista con el periodista Jorge Luis González Valdez, quien consideró que se trata de una estrategia de Layda Sansores para imponer como sucesor a su sobrino Gerardo Sansores, pero desde el PT para eludir lo del nepotismo en Morena.

González Valdez dio a conocer que para ser Coordinador de la Defensa de la 4T en Campeche, se inscribieron Carlos Ucán Yam por Morena, Gerardo “Seso Loco” Sánchez Sansores por el PT y Andrés Fernández del Valle por el Verde Ecologista, y se espera que en las próximas horas lo haga el alcalde Pablo Gutiérrez.

De Gutiérrez Lazarus, cercano a la gobernadora Layda Sansores, dijo hay sospechas de que tiene nexos con el crimen organizado y arrastra escándalos de corrupción. El actual es su segundo periodo como alcalde, pero en el primero quedó a deber más de 117 millones de pesos, entre adeudos y laudos, en uno de los cuales desacató el resolutivo de un juez de pagarle a una mujer más de 5 millones de pesos, por lo cual el artículo 193 de la ley de amparo señala que se le puede separar del cargo sin derecho a ocupar otra posición, mientras el 267 prevé sanción carcelaria de 3 a 9 años.

González Valdez añadió que también se especula que detrás de las campañas anteriores de Gutiérrez Lazarus pudiera estar La Barredora, pues la Isla ha crecido en extorsión y crimen.

Por el lado de Ucán Yam, precisó que le dicen El Chapito porque siempre promovió que “los campechanos deberíamos tener el mismo interés que El Chapo para superar los conflictos de pobreza, imagen y sentido”, y en cuanto a Fernández del Valle, no tiene ninguna posibilidad de llegar a la gubernatura. “No llegas ni a la esquina con ellos”. De Seso Loco, explicó que no tiene estudios, es actor frustrado, tuvo problemas serios con las drogas, carece de trayectoria pública y circula en redes que pedía “moches” a proveedores en la Alcaldía de Álvaro Obregón, cuando su tía fue alcaldesa.

Liz Hernández se inscribiría, pero no tiene proyección, ni estudios, por lo tanto, Morena no tiene posibilidades en Campeche si la oposición pone un candidato adecuado.