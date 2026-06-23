CON LETREROS PEGADOS AL CUERPO, MAESTRO DENUNCIA QUE EN EL ISSSTE NO HAY MEDICINAS

Circula en Redes.- A través de sus redes sociales y en llamativa protesta para exigirle al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) atención adecuada, el maestro Marcelino Mic Uc se colocó dos letreros, uno en la espalda y el otro al frente con las leyendas: “Señor director del Issste ¿dónde guarda los medicamentos? Nos hacen mucha falta”, y “En el Issste no hay medicinas, no les interesan los enfermos”.

A las imágenes anexó el texto: “Aquí en el Issste, luchando por solucionar el servicio médico, muchas anomalías, carencias y desabasto de medicamentos”.