“ME PARECE USTED MUY MAJADERO”; TADDEI ESTALLA POR PREGUNTA SOBRE CONTRATOS EN EL INE

La presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Taddei, llamó “majadero” al reportero Jorge Monroy durante una conferencia del INE, luego de que el periodista de Latinus le preguntara si contratistas se habían presentado en su oficina para acordar términos de licitaciones.

El cuestionamiento surgió tras reportes sobre contratos presuntamente otorgados a empresas ligadas entre sí, una de las cuales fue señalada por la Auditoría Superior de la Federación por un posible daño patrimonial al INE, según información difundida por Latinus.

Ante la pregunta, Taddei respondió visiblemente molesta y afirmó que el cuestionamiento no merecía respuesta.

“Me parece usted muy majadero al hacerme esa pregunta”, expresó la consejera presidenta frente a medios de comunicación.