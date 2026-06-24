“CUANDO EL PUÑAL TE LO CLAVAN EN TU CASA, ESO DUELE MUCHO”: LAYDA SOBRE LA SALIDA DE SU SOBRINO GERARDO AL PT

No me representa ni cuenta con mi respaldo”, advierte Layda a quien se le acerque a Gerardo

La gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, lanzó una advertencia pública a quienes tengan acercamientos políticos con su sobrino, Gerardo Sánchez Sansores, al dejar en claro que no actúa en su nombre ni cuenta con su respaldo.

Durante su intervención en el Martes de Jaguar, la mandataria estatal afirmó sentirse lastimada y sorprendida por la decisión de su sobrino de incorporarse al Partido del Trabajo (PT), por lo que rechazó cualquier interpretación que la vincule con ese proyecto político.



“Que sepan quienes se acerquen a Gerardo que no está mandado por mí, que no me representa y que no estoy de acuerdo”, expresó.



La mandataria recordó que Gerardo Sánchez Sansores colaboró durante años en actividades relacionadas con su proyecto político, aportando ideas y participando activamente, aunque sin ocupar un cargo formal dentro de la administración estatal. Sin embargo, señaló que sus aspiraciones de convertirse en gobernador pasaron de ser un comentario recurrente a una determinación que terminó alejándolo del movimiento.



Sansores San Román sostuvo que le resulta difícil comprender que alguien que trabajó de cerca con ella haya decidido incorporarse a otro partido político de manera repentina, por lo que atribuyó esta decisión a una ambición personal que, dijo, terminó convirtiéndose en una obsesión.



“Cuando el puñal te lo clavan en tu casa, eso duele mucho”, expresó la gobernadora al referirse al impacto que le causó la determinación de su sobrino, aunque manifestó su deseo de que en algún momento pueda recapacitar y reencontrarse con su familia.



La titular del Ejecutivo estatal también aprovechó para deslindarse públicamente de cualquier actividad política que emprenda Gerardo Sánchez Sansores y lanzó una advertencia a quienes se acerquen a él.



“Que sepan a quien se les acerque Gerardo que no está mandado por mí, que no me representa, que no estoy de acuerdo”, declaró, al rechazar versiones que la señalan como promotora de una estrategia paralela a Morena.



Asimismo, afirmó que no juega con “dos barajas” ni promueve proyectos alternos dentro de los partidos aliados, por lo que insistió en que las acciones de su sobrino son completamente ajenas a su postura política y a su compromiso con la Cuarta Transformación.