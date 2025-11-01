HAY QUE MEJORAR OPERATIVIDAD Y LOGÍSTICA DEL KO’OX, RECALCAN; MÁS QUEJAS CIUDADANAS POR CAMBIO DE RUTAS E INCUMPLIMIENTO DE HORARIOS

El diputado Aldo Román Contreras Uc expresó su preocupación por el descontento ciudadano derivado de las afectaciones generadas por el nuevo sistema de transporte Ko’ox en diversas colonias de la ciudad, lo que atribuyó al cambio de rutas y a la falta de información, y reveló que le han externado quejas por incumplimiento de horarios, ante lo cual urgió a mejorar la operatividad y logística del servicio.

“Desde el inicio de este sistema de transporte hemos recibido reportes de problemas en varias colonias, como Jardines, donde los usuarios enfrentaron conflictos debido a que los paraderos donde normalmente abordaban el camión ya no están disponibles. Esto ha generado confusión y malestar entre los habitantes”, comentó el legislador.

Asimismo, Contreras Uc indicó que vecinos de diversas colonias han manifestado su preocupación por la ausencia de camiones en horarios nocturnos. “Entre las 9 y 10 de la noche ya no hay unidades disponibles para que regresen a sus hogares, lo que afecta especialmente a quienes tienen jornadas laborales que concluyen entre 10 y 11 de la noche, pues ahora enfrentan dificultades para trasladarse”, subrayó.

El diputado destacó que si bien reconoce la importancia de contar con un sistema de transporte moderno como el Ko’ox, es fundamental mejorar su operatividad y logística para garantizar un servicio eficiente y accesible para todos los ciudadanos. “Siempre hemos solicitado un transporte más moderno, y ahora lo tenemos, pero es necesario regularizar y optimizar la forma en que opera este sistema para evitar más inconvenientes a la población”, concluyó.