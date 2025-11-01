COMISARIA DE LERMA RECOLECTA FIRMAS CONTRA EL TRANSBORDO PESE A SU “GRATITUD” HACIA LAYDA

Aunque aseguró que tiene gratitud hacia la gobernadora “por las mejoras en unidades de transporte público”, Ana Teresa Albarrán Martínez, comisaria municipal de Lerma, confirmó que recolecta firmas para solicitar a la Agencia Reguladora del Transporte de Campeche (Artec) que quite el transbordo.

Revelo que la participación ha sido limitada, pues hasta el momento sólo ha recabado unas 50 firmas de los 12 mil habitantes de la localidad. “Aquí vamos a ver si hay el respaldo de la gente”, apuntó.

La autoridad lermera explicó que la nueva ruta ha generado dificultades para diversos sectores de la población, especialmente personas de la tercera edad, madres con niños en brazos y emprendedores que transportan mercancías. Además, los estudiantes del Instituto Tecnológico también han manifestado complicaciones con el transbordo.

Albarrán Martínez enfatizó que su labor como comisaria es respaldar las demandas de la ciudadanía. “La gente no se queja de los paraderos ni exige que el transporte pare frente a sus casas, pero sí hay inconformidad con el transbordo. Estoy gestionando esta petición porque es mi responsabilidad como autoridad municipal”, declaró, y anunció que la recolecta continuará en el horario establecido.