sábado, noviembre 1, 2025
Municipales

SE LE ZAFA UNA LLANTA A UNA CAMIONETA Y LE CIERRA EL PASO A UN TRÁILER; SÓLO DAÑOS MATERIALES

Calkiní.- En el kilómetro 83 de la carretera Mérida-Campeche, a la altura de reconocida gasolinera en la cabecera de Calkiní, a una camioneta Tahoe con placas de Yucatán, se le zafó una llanta y le cerró el paso a tráiler de fletes marca Kenworth de Chihuahua, por lo cual ambas unidades “rasparon” el muro central y quedaron en el carril de alta velocidad. No hay reporte de h3r¡dos. Por la posición de los vehículos, no fue interrumpida la circulación vehicular.

