¡AHORA PODRÁS CANCELAR NETFLIX O SPOTIFY DE FORMA INMEDIATA!

SENADO APRUEBA CAMBIOS A LA LEY FEDERAL DEL CONSUMIDOR

Usuarios de plataformas digitales como Netflix, Spotify, Disney+ y otras suscripciones con cobro automático podrán cancelar su servicio de manera inmediata y sin penalizaciones, luego de que el Senado aprobó este miércoles, con 91 votos a favor, modificaciones a la Ley Federal del Consumidor.

La reforma establece que las empresas deberán implementar mecanismos claros y accesibles que permitan la cancelación inmediata de membresías y servicios, sin trámites prolongados ni costos adicionales. También estarán obligadas a informar de forma transparente si la contratación implica pagos recurrentes, indicando monto, periodicidad y fecha de cobro.

Asimismo, cualquier renovación automática deberá ser notificada al usuario con al menos cinco días naturales de anticipación, y solo podrá aplicarse cuando exista consentimiento expreso de la persona consumidora.

La medida se alinea con estándares internacionales como la regla conocida como “Click-to-Cancel” de la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos y las directrices de la Unión Europea sobre comercio electrónico, que buscan evitar barreras artificiales para la cancelación de servicios digitales.

Las modificaciones ya habían sido aprobadas previamente en la Cámara de Diputados y ahora serán enviadas a la titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Una vez publicada, la reforma entrará en vigor en todo el país.

De acuerdo con datos de la Procuraduría Federal del Consumidor, en 2024 se registraron más de 20 mil quejas relacionadas con servicios digitales, principalmente por dificultad para cancelar y cobros automáticos no autorizados.