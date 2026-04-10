viernes, abril 10, 2026
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RESURGE VIDEO DE AMLO DONDE PREGUNTA DE CUÁNDO ACÁ SE REQUIERE TANTA CIENCIA PARA EXTRAER PETRÓLEO, TRAS INCENDIO EN LA REFINERÍA DE DOS BOCAS

Tabasco.- Tras el nuevo incidente en la Refinería Olmeca de Dos Bocas, concretamente un incendio, resurgió en redes el video del expresidente Andrés Manuel López Obrador donde expresa: “¿De cuándo acá se requiere tanta ciencia para extraer el petróleo?, eso lo han hecho siempre los técnicos, los trabajadores petroleros mexicanos”.

Además, resumió que el proceso consiste en “perforar un pozo, como si se fuese a extraer agua, na’más que no a 30 metros, sino a 3 mil o 5 mil metros. No tiene ninguna ciencia”.

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