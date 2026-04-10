“GENTE DE ARRIBA ME PRESIONA SIN HABERLE DADO MI NÚMERO”! EN LA MIRA WEREVERTUMORRO POR NEGARSE A REGISTRAR SU LÍNEA TELEFÓNICA

-RICARDO SALINAS PLIEGO LE RECOMIENDA USAR ALTERNATIVA TECNOLÓGICA INTERNACIONAL

México.- En un caso que evidencia la falta de transparencia en la comunicación, al no especificar la identidad del emisor ni la dependencia a la que representan, el creador de contenido Gabriel Montiel, conocido profesionalmente como Werevertumorro, abrió el debate al publicar en la plataforma X, una consulta directa en la que expresó su rechazo a vincular su línea telefónica con la Clave Única de Registro de Población.

A partir de esa publicación, el empresario Ricardo Salinas Pliego respondió y respaldó la inquietud del youtuber, además de recomendar no registrar un número de celular en México, sino optar por una línea de otro país, lo cual, según afirmó, es accesible.

Sin embargo, la situación escaló de manera imprevista el 8 de abril de 2026, cuando Gabriel Montiel denunció haber recibido mensajes de texto a su número personal por parte de entes no identificados que aseguran estar “al pendiente” de sus publicaciones.

“Pues ya se comunicaron DE ARRIBA conmigo, a mi número personal para hacerme saber que están al pendiente y que me pueden dar info. (Yo no les pasé mi teléfono)”, publicó Montiel en un mensaje que supera el medio millón de visualizaciones.

Esta ambigüedad ha sido señalada por el creador como una táctica de monitoreo que vulnera directamente el derecho a la privacidad, y el intercambio digital reaviva el debate sobre la protección de datos personales en México.

Así, el entorno digital en el país experimenta un nuevo episodio de tensión entre figuras públicas y el manejo de información privada, en medio del creciente escepticismo ciudadano respecto al uso de bases de datos gubernamentales.

Vía El Universal.