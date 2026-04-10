VIERNES BOCHORNOSO CON TEMPERATURAS DE 35 A 40 °C Y LLUVIAS AISLADAS EN LA PENÍNSULA

El ingreso de aire marítimo cálido y húmedo proveniente del Mar Caribe y el Golfo de México provocará este viernes un ambiente muy caluroso en la Península de Yucatán, con temperaturas máximas generales de entre 35 °C y 40 °C y probabilidad de lluvias dispersas en varios puntos de la región.

En Yucatán se esperan lluvias ligeras aisladas, temperaturas máximas de 29 °C a 37 °C y vientos del noreste con rachas de hasta 40 km/h.

Para Campeche, el pronóstico indica lluvias ligeras aisladas, temperaturas entre 30 °C y 37 °C y vientos variables de 10 a 40 km/h.

En Quintana Roo se prevén lluvias moderadas dispersas en el centro y norte del estado, con temperaturas máximas de 29 °C a 36 °C y vientos del este de 10 a 35 km/h.

Durante el sábado y domingo continuará el ambiente cálido y húmedo con probabilidad de lluvias aisladas, mientras que las temperaturas mínimas del sábado se estiman entre 21 °C y 25 °C en la región.

Vía: Meteorología Yucatán