REZAGO DE MÁS DE 5 MIL EXPEDIENTES EN TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, REVELAN

-CERRAR TODAS LAS JUNTAS DE CONCILIACIÓN EN EL PAÍS, UNA META DE SHEINBAUM

San Francisco de Campeche.- La Subsecretaría de Trabajo y Previsión Social en Campeche mantiene actualmente más de cinco mil expedientes laborales en proceso, algunos de los cuales datan de 1996, informó su titular Annabel Báez Vázquez, al reconocer que no hay fecha exacta para concluir todos los casos, pero se trabaja en coordinación con la Secretaría del Trabajo federal para avanzar en su resolución.

Además, agregó, como parte de estos esfuerzos, se ha planteado como meta cerrar definitivamente las juntas de Conciliación en el país antes de que concluya la actual Administración encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, lo cual consideró es un reto significativo por el rezago acumulado, aunque se mantienen acciones para agilizar los procesos y dar certeza a los trabajadores involucrados.

Báez Vázquez explicó que la atención a los trabajadores se divide en dos vertientes: los de la iniciativa privada (Apartado A del artículo 123 constitucional) y los trabajadores burocráticos (Apartado B), y precisó que a partir de la reforma laboral de 2019, la dependencia dejó de recibir nuevos casos del sector privado, los cuales son canalizados al Centro de Conciliación y al Poder Judicial, aunque la Subsecretaría continúa atendiendo los asuntos previos a dicha reforma que aún permanecen en trámite.