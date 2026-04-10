TEMPERATURA CON QUE SALE EL COQUE HABRÍA CAUSADO INCENDIO EN LA REFINERÍA DE DOS BOCAS: SHEINBAUM

AÚN NO ESTÁ DETERMINADA LA CAUSA, PERO LA ESTRUCTURA NO TIENE DAÑOS NI HAY LESIONADOS

Durante su conferencia matutina de hoy desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que aún está por determinarse la causa del incendio en la Refinería de Dos Bocas, aunque “probablemente es la temperatura con la que sale el coque”.

Agregó que el siniestro fue controlado en 2 horas y media, que la refinería Olmeca no tiene daños, y que tampoco hay lesionados.