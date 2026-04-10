LA ARTEC NO DIO AL CONGRESO RESPUESTA CONCRETA EN SU ESCRITO SOBRE EL KO’OX, CONFIRMA EL MORENISTA OMAR TALANGO

San Francisco de Campeche.- A más de un mes de que el Congreso del Estado solicitó información a la Agencia Reguladora del Transporte del Estado de Campeche (Artec) sobre el sistema de transporte Ko’ox, el diputado de Morena, Omar Talango Cervantes, reconoció que la dependencia no dio respuesta concreta a los cuestionamientos legislativos, particularmente sobre la petición ciudadana de eliminar los transbordos.

El legislador informó que la Artec no compareció ante el Poder Legislativo, sino que se limitó a entregar un documento por escrito, el cual no ha resuelto de fondo las dudas planteadas, ante lo cual “seguimos trabajando en ese tema, pero una respuesta concreta de lo que se planteaba de manera conjunta no ha habido como tal”, declaró.

Talango Cervantes precisó que la petición de quitar los transbordos proviene principalmente de vecinos del Distrito 7, que le corresponde y comprende fraccionamientos como Álamos, San Antonio, Arboleda, Viva, Presidentes de México, Quinta Hermosa, Paseos de Campeche y Plan Chac, donde los usuarios deben realizar hasta 2 transferencias en su recorrido.

El diputado morenista adelantó que buscará una reunión con directivos de la Artec para conocer los alcances y bondades del sistema, aunque aclaró que no existe una fecha definida para ello, y descartó que la respuesta escrita haya sido “para salir del paso”, pese a que fue entregada fuera del plazo establecido por el Congreso.