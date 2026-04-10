APARECE CORONA FÚNEBRE ¡EN LA PUERTA DE UNA CASA EN SAN NICOLÁS!; INVESTIGAN POSIBLE AMENAZA

Ciudad del Carmen.- En un domicilio ubicado en la calle Bellavista de la colonia San Nicolás se registró movilización de policías estatales y municipales, luego de que vecinos reportaron un posible acto intimidatorio con la aparición de una corona fúnebre con datos de una mujer en la puerta de acceso.

De acuerdo con los primeros informes, el acto fue interpretado como una amenaza por las alarmadas y preocupadas familias, ante lo cual los genízaros acordonaron el área.

El caso fue turnado a la Fiscalía General del Estado, mientras continúan las investigaciones. No hay detenidos hasta el momento.