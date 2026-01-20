MÉXICO ENVÍA A EU A 37 CAPOS DEL ALTIPLANO EN OPERATIVO AÉREO

México trasladó a Estados Unidos a 37 capos recluidos en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, El Altiplano, mediante un operativo aéreo de alta seguridad, al considerar que representaban una amenaza real para la seguridad del país.

La acción fue confirmada por el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien informó que el traslado se realizó conforme a la Ley de Seguridad Nacional y bajo mecanismos de cooperación bilateral, a solicitud del Departamento de Justicia de Estados Unidos, con el compromiso de no solicitar la pena de muerte.

El operativo se llevó a cabo durante la madrugada de este martes, cuando los internos fueron sacados del penal de máxima seguridad ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México, y trasladados vía aérea al Aeropuerto Internacional de Toluca, bajo un amplio despliegue de fuerzas federales.

De acuerdo con la SSPC, los 37 operadores criminales fueron enviados a distintas ciudades de Estados Unidos, entre ellas Washington, Houston, Nueva York, Pensilvania, San Antonio y San Diego. Con este traslado, suman 92 los criminales de alto impacto enviados a ese país durante la presente administración.

Las autoridades señalaron que los internos mantenían procesos judiciales pendientes en cortes federales estadounidenses por delitos relacionados con delincuencia organizada, narcotráfico y crimen transnacional, y que su reclusión en el Altiplano respondía a su alto nivel de peligrosidad.

Con esta operación, suman tres los traslados masivos de capos del Altiplano a Estados Unidos, dos realizados durante 2025, como parte de solicitudes formales del gobierno estadounidense.

PRIMERA ENTREGA MASIVA DE CAPOS DEL ALTIPLANO EN 2025

La primera gran entrega ocurrió el jueves 27 de febrero de 2025, cuando el gobierno mexicano envió a 29 narcotraficantes requeridos por delitos de alto impacto. Entre los nombres más conocidos se encontraban:

• Rafael Caro Quintero, El Narco de Narcos

• Miguel Ángel Treviño Morales, El Z-40

• Omar Treviño Morales, El Z-42

• Vicente Carrillo Fuentes, El Viceroy

• José Ángel Canobbio Inzunza

• José Alberto García Vilano, La Kena

• Antonio Oseguera Cervantes, Tony Montana

• Erick Valencia Salazar, El 85

Varios de estos criminales estuvieron recluidos durante años en el penal del Altiplano debido a su alto perfil y nivel de peligrosidad.

SEGUNDA ENTREGA: CAPOS LIGADOS AL CÁRTEL DE SINALOA Y LOS ZETAS

La segunda entrega masiva se registró el martes 12 de agosto de 2025, cuando México trasladó a 26 criminales a Estados Unidos, entre ellos integrantes del Cártel de Sinaloa y de Los Zetas. En esta lista destacaron:

• Abigael González Valencia, El Cuini

• Mauro Alberto Núñez Ojeda, El Jando

• Juan Carlos Félix Gastélum, El Chavo Félix

• Jesús Guzmán Castro, El Chuy o El Narizón

• Pablo Edwin Huerta Nuño, El Flaquito

• Servando Gómez Martínez, La Tuta

• Kevin Gil Acosta, El 200

• Martín Zazueta Pérez, El Piyi

Al igual que en los casos anteriores, varios de estos delincuentes habían sido identificados como capos del Altiplano, debido a su reclusión en el penal de máxima seguridad.