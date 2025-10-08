PESE A LOS $13 MIL MILLONES FEDERALES, NO LLEGA DINERO A LOS VERDADEROS INDÍGENAS DE CAMPECHE: RUFINO CRUZ

AMLO NO CUMPLIÓ Y SHEINBAUM NO LO HA HECHO

Aunque el presupuesto federal 2025 destinado a los pueblos originarios asciende a 13 mil millones de pesos, esos recursos no están llegando de manera directa a las comunidades indígenas de la entidad, denunció Rufino Cruz Cruz, gobernador de Puericultura Indígena del Estado de Campeche.



El representante recordó que desde 2019, cuando recibió el nombramiento y el bastón de servicio, no contaban con recursos para operar, situación que persiste a pesar de las promesas del presidente Andrés Manuel López Obrador y de la continuidad de la Administración encabezada por Claudia Sheinbaum. “Hoy seguimos sin dinero para trabajar directamente, ya que el recurso es administrado por los tres órdenes de Gobierno y distribuido entre comités y delegados que muchas veces no son originarios”, criticó.



Cruz Cruz denunció que la creación de estructuras paralelas con coordinadores y representantes externos ha desplazado a los verdaderos pueblos originarios, dejando sin participación a comunidades mayas, chontales, tzotziles y choles. “Las asambleas no se hacen con los originarios, sino con sociedad civil, y eso está mal”, advirtió.



Respecto al censo indígena en Campeche, informó que lleva avance aproximado del 50%, aunque el proceso se ha visto limitado por su alto costo, y subrayó la importancia de este trabajo, pues permitirá definir cuántos y quiénes son realmente indígenas originarios en el Estado, considerando elementos como apellidos, lengua materna y pertenencia comunitaria.



El gobernador indígena adelantó que en las próximas semanas sostendrán una reunión en la Secretaría de Gobernación, en la Ciudad de México, para exigir claridad sobre la distribución del presupuesto federal y el reconocimiento pleno de los gobernadores estatales indígenas