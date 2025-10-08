CONVOCAN A UNIRSE PARA EXIGIR A LA CFE QUE REPARE O REPONGA EQUIPOS DOMÉSTICOS DAÑADOS POR APAGONES

El gestor social Abraham Roberto Simón Díaz denunció que las constantes variaciones del voltaje y los apagones que afectan a la Península de Atasta y a la cabecera de Carmen han dañado electrodomésticos de cientos de familias, sin que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) responda de manera efectiva, ante lo cual convocó a integrar un frente ciudadano para exigirle a la empresa que repare o dé equipo nuevo por el averiado o bonifique el consumo.

El representante recordó que aunque existe el derecho de los usuarios a exigir la reparación o reposición de los artículos afectados, muy pocas personas lo han hecho, y eso que antes pedían facturas de equipos de siete u ocho años.

Simón Díaz explicó que en ocasiones anteriores la CFE sí accedió a reparar equipos dañados por fallas en el suministro, pero actualmente los requisitos se han endurecido y el proceso se ha vuelto lento y desgastante para los usuarios.

Ante esta situación, convocó a la ciudadanía a organizarse y presentar formalmente sus quejas. “Si no pagas tu recibo, la Comisión te corta la luz de inmediato, pero cuando se dañan nuestros equipos por los apagones nadie nos bonifica. Es momento de exigir juntos”, puntualizó.