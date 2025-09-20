TAXISTA HABÍA LLEVADO AL BANCO A PASAJERO BALEADO AYER VIERNES; QUEDÓ EN SHOCK Y DESCOMPENSADO POR EL ATAQUE

Tras ser atendido por crisis hipertensiva sin requerir hospitalización, al quedar en shock y descompensado por la impresión, el taxista cuyo pasajero que llevaba como copiloto fue baleado por sujetos a bordo de una moto, la tarde de ayer viernes en la colonia Tacubaya, relató que previamente lo había llevado a un banco y a las oficinas de Servicios Públicos, sobre la avenida Belisario Domínguez.

Relató que circulaba sobre la calle 42C, por 19 y 31, con tres pasajeros: dos en la parte trasera y el copiloto.

De pronto, agregó, se le emparejaron dos individuos en motocicleta y uno de ellos accionó un arma de fuego e hirió en el brazo derecho al copiloto, quien descendió de la unidad y abordó otro vehículo que lo trasladó a un hospital para recibir atención médica.

En estado de shock me fui a mi casa en la colonia Héctor Pérez Martínez, y pedí ayuda a paramédicos de la Cruz Roja, pues me sentía descompensado por la impresión, expresó. En tanto, el taxi lo dejó estacionado con la ventanilla del lado del copiloto destrozada, con restos de vidrios en ese asiento y un teléfono celular tirado en el interior.