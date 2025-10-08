ANÓNIMO: EXHIBEN LISTA DE FAMILIARES Y AMIGOS DE ANTONIO JIMÉNEZ EN LA NÓMINA DEL CONGRESO

A través de una denuncia anónima donde agradecen el apoyo a través de las publicaciones, ahora proporcionan lista de nombres y cargos de familiares y gente cercana que el presidente del Congreso, diputado plurinominal Antonio Jiménez Gutiérrez, tiene en la nómina legislativa.

El texto dice: “Muchas gracias por apoyarnos, estamos muy agradecidas con ustedes, leo en los comentarios que quieren pruebas y se la daremos. La familia de Antonio Jiménez en el Congreso:

Josué Castillo (primo-hermano de Antonio). Bianca Chan (Esposa de Josué Castillo). Briseyda Jiménez (prima-hermana de Jiménez y directora del Centro de Desarrollo Comunitario de San Joaquín, y es la que en el 2022, afuera del Congreso le pegó un puñetazo a una mujer cuando Chiquini se manifestaba). Luis Jiménez (tío de Jiménez y papá de Briseyda). Eunice Vásquez Burgos (asesora poblana que gana 60 mil pesos mensuales y tiene departamento y chofer). Héctor (foráneo y chofer de Eunice Vázquez Burgos). Rubén Juárez (director administrativo y poblano que trajo Eunice Vásquez). Lizbeth Polanco (esposa de Rubén y poblana). Irlanda Fierros Bojórquez (exdirectora del Instituto Tecnológico de Calakmul en la época de Carlos Aysa, y actual secretaria particular de Jiménez, ¿no que odia el PRI?). Ribin Castro Coronado (director en el Congreso sólo por ser el suplente de Antonio Jiménez). Ana Elisa Vargas Rosado, coordinadora de asesores y tiene a su mamá cobrando igual en administrativo”. Julio Gama (foráneo, chofer y guardaespaldas de Antonio).

Y agrega: “De verdad se necesita ser muy estúpido para pensar que son diferentes a los demás, remodelación del salón de sesiones, adquisición de una camioneta para el traslado de Antonio Jiménez a las giras, vayan a recepción del Congreso y van a ver parados a los guardias sólo por caminar en la campaña. Estamos hasta la madre de ellos, todo es una farsa!!!!”. Hasta ahí la denuncia anónima.