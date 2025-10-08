ANÓNIMO: EXHIBEN LISTA DE FAMILIARES Y AMIGOS DE ANTONIO JIMÉNEZ EN LA NÓMINA DEL CONGRESO
A través de una denuncia anónima donde agradecen el apoyo a través de las publicaciones, ahora proporcionan lista de nombres y cargos de familiares y gente cercana que el presidente del Congreso, diputado plurinominal Antonio Jiménez Gutiérrez, tiene en la nómina legislativa.
El texto dice: “Muchas gracias por apoyarnos, estamos muy agradecidas con ustedes, leo en los comentarios que quieren pruebas y se la daremos. La familia de Antonio Jiménez en el Congreso:
- Josué Castillo (primo-hermano de Antonio).
- Bianca Chan (Esposa de Josué Castillo).
- Briseyda Jiménez (prima-hermana de Jiménez y directora del Centro de Desarrollo Comunitario de San Joaquín, y es la que en el 2022, afuera del Congreso le pegó un puñetazo a una mujer cuando Chiquini se manifestaba).
- Luis Jiménez (tío de Jiménez y papá de Briseyda).
- Eunice Vásquez Burgos (asesora poblana que gana 60 mil pesos mensuales y tiene departamento y chofer).
- Héctor (foráneo y chofer de Eunice Vázquez Burgos).
- Rubén Juárez (director administrativo y poblano que trajo Eunice Vásquez).
- Lizbeth Polanco (esposa de Rubén y poblana).
- Irlanda Fierros Bojórquez (exdirectora del Instituto Tecnológico de Calakmul en la época de Carlos Aysa, y actual secretaria particular de Jiménez, ¿no que odia el PRI?).
- Ribin Castro Coronado (director en el Congreso sólo por ser el suplente de Antonio Jiménez).
- Ana Elisa Vargas Rosado, coordinadora de asesores y tiene a su mamá cobrando igual en administrativo”.
- Julio Gama (foráneo, chofer y guardaespaldas de Antonio).
Y agrega: “De verdad se necesita ser muy estúpido para pensar que son diferentes a los demás, remodelación del salón de sesiones, adquisición de una camioneta para el traslado de Antonio Jiménez a las giras, vayan a recepción del Congreso y van a ver parados a los guardias sólo por caminar en la campaña. Estamos hasta la madre de ellos, todo es una farsa!!!!”. Hasta ahí la denuncia anónima.