PERSONA AFÍN AL GOBIERNO ESTATAL Y A MORENA ME HOSTIGA, AMENAZA E INTENTA PERSEGUIRME POR LA VÍA LEGAL: ABOGADO DE LEY SABINA

Por medio de una publicación en sus redes sociales, el representante legal del colectivo Ley Sabina Campeche, Miguel Carrillo, denunció hostigamiento, amenazas e intento de persecución jurídica de una persona vinculada al Gobierno del Estado y a Morena, y a quien tiene identificada.

Al considerar como amenaza el señalamiento de que conocen su domicilio, el abogado afirmó: “Responsabilizo al Gobierno del Estado de Campeche, a sus instituciones y al partido Morena, de cualquier daño físico, legal o psicológico hacia mi persona o mi familia”.

En su escrito, el litigante acusa a esa persona de incitar a ciertos grupos para emprender acciones legales en su contra sin existir fundamentos, y afirmó: “No me van a espantar; son cobardes para atacar a quien se manifiesta en su contra”.

Miguel Carrillo dijo tener el nombre de la persona implicada en las intimidaciones, aunque por el momento no lo dará a conocer, pero por si algo le llega a pasar hay “alguien” que lo sabe.

Cabe recordar que el colectivo Ley Sabina lucha contra los deudores alimentarios morosos, entre quienes hay figuras públicas como el alcalde escarceguense Juan Carlos Hernández Rath, quien tras años de denuncias se vio obligado a someterse a una prueba de ADN, lo que confirmó una paternidad que no había reconocido.