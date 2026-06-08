DENUNCIA EL PAN A AMLO ANTE CORTE INTERNACIONAL POR DELITOS DE LESA HUMANIDAD

En un reporte para Imagen Televisión, el periodista Francisco Zea dio a conocer que el Partido Acción Nacional (PAN) interpuso una denuncia contra el expresidente Andrés Manuel López Obrador ante la Corte Penal Internacional, por posibles delitos de lesa humanidad, reflejados en cifras de homicidios, desapariciones y reclutamiento forzado, desplazamientos de comunidades y regiones bajo el control de cárteles que, aseguran, es por la colaboración permisiva del Estado mexicano.

En las imágenes, el dirigente nacional panista Jorge Romero, resaltó que todo ocurrió mientras el Gobierno de López Obrador decidió no enfrentar a quienes estaban destruyendo al país, y por eso exigimos una investigación internacional, porque México merece conocer toda la verdad y porque nadie, ni siquiera un expresidente de la República, se llame como se llame, puede ni debe estar por encima de la ley.