martes, julio 28, 2026
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“LOS TABASQUEÑOS EN CRISIS ECONÓMICA BRUTAL Y EL GOBERNADOR MAY EN PRIMERA CLASE DE UN AVIÓN”: BEAURREGARD

-“TABASCO JODIDO Y ESTE SONRIENTE”

“Los tabasqueños en una crisis económica y de desempleo brutal, no hay medicinas ni seguridad, y miren él en primera clase, así de jod¡do está Tabasco y este sonriente…”, soltó la excandidata del PAN al Gobierno del Estado, Lorena Beaurregard, al encontrar al gobernador morenista de Tabasco, Javier May Rodríguez, en un vuelo comercial.

Ambos coincidieron en un vuelo rumbo a Villahermosa, y al cuestionar al mandatario por qué iba en clase ejecutiva pese al discurso de austeridad republicana que pregona, Javier May respondió que la aerolínea le otorgó un ascenso de categoría.

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