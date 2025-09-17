miércoles, septiembre 17, 2025
Locales

PRESUME MARCELA PATRULLAS IGUALES A LAS DE ESTADOS UNIDOS

En un video difundido en redes, la secretaria de Seguridad, Marcela Muñoz, acompañada por la gobernadora Layda Sansores, presumió la llegada de nuevas patrullas Ford Explorer Interceptor, subrayó que son del mismo modelo que utiliza la policía en Estados Unidos.

Muñoz asegura que llevaban dos años buscando adquirir estas unidades, que a diferencia de otros vehículos, estas camionetas ya vienen equipadas como patrullas de fábrica, con torreta incluida. “Son garantía, las mismas que usan en Estados Unidos desde hace 6 o 7 años, y son magníficas”, expresó durante el recorrido.

