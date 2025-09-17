PADRASTRO INTENTA ABUSAR DE SU HIJASTRA EN LA COLONIA MIGUEL HIDALGO

Escárcega.- Vecinos de la colonia Miguel Hidalgo evitaron que un sujeto intentara abusar de su hijastra de 10 años de edad, luego de que la menor lograra pedir auxilio con gritos desesperados.

El hecho ocurrió este miércoles por la tarde en el interior de una vivienda, cuando el padrastro, presuntamente bajo los efectos de sustancias tóxicas, intentó someter a la niña. Los vecinos, al escuchar los gritos, dieron aviso inmediato a la policía.

Al llegar los elementos, el agresor ya había escapado, por lo que la madre de la menor, al regresar a casa y enterarse de lo sucedido, interpuso la denuncia correspondiente ante la Fiscalía.

Habitantes del sector exigieron que el responsable sea localizado y castigado conforme a la ley, para evitar que vuelva a poner en riesgo a la menor o a cualquier otra persona.